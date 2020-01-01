باب الحارة 11 يعيد ذكرى الإدعشري

وكالات / سما /

ما زال صناع مسلسل البيئة الشامي الأشهر "باب الحارة" يحاولون إنقاذه وإحياء شعبية العمل خاصة بعد فشل الجزء العاشر، وهو الجزء الأخير منه وتدني نسبة مشاهدته، وسخرية الناس من التغيير الكبير الذي طرأ على أبطاله، وذلك من خلال إحياء بعض الشخصيات التي أنجحت المسلسل خاصة تلك التي كانت في الجزئين الأول والثاني.

ونشرت عدة صفحات المعنية بأخبار مشاهير سوريا مؤخرًا أنباء عن ضم شخصية جديدة للعمل لكنها مرتبطة لحد كبير بشخصية مميزة في الجزء الأول، حيث قرر صناع العمل إدخال شخصية "أبو سرور" وهو شقيق "الإدعشري" الذي جسد دوره في الجزء الأول بسام كوسا، وستكون هذه الشخصية ماكرة وغدّارة تماماً مثل شخصية "الإدعشري"، يحاول إثارة المشاكل في الحارة، لكنه يختلف عنه بارتداء الملابس الأنيقة والراقية.

وأثارت تلك الأنباء حالة من الجدل بسبب إصرار شركة "قبنض" الشركة المنتجة للمسلسل على إنتاج أجزاء جديدة منه رغم انسحاب معظم أبطاله، حيث علق الجمهور على أن الجزأين الأول والثاني هم الأنجح.

فيما رجح البعض أن تكون الشركة المنتجة قد حاولت ضم الفنان بسام كوسا للعمل في الجزء الجديد بشخصية أبو سرور، إلا أنه رفض الأمر ولذلك سيقدم هذه الشخصية الفنان السوري رضوان عقيلي.