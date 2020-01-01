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امرأة تنجو من الموت عقب السقوط من جبل في ألمانيا على ارتفاع 60 مترا

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
امرأة تنجو من الموت عقب السقوط من جبل في ألمانيا على ارتفاع 60 مترا



وكالات / سما /

نجت سائحة من لاتفيا من الموت عقب سقوطها من على ارتفاع 60 مترا خلال التنزه على أحد الجبال في جنوب ألمانيا.

وأعلنت الشرطة المحلية اليوم الأربعاء أن المرأة (42 عاماً) سقطت على شجرة تنوب، عندما ضلت طريقها مع كلبها خلال الرحلة وسقطت أثناء محاولتها النزول من الجبل في منطقة أوبرألجوي بولاية بافاريا عقب ظهر أمس الثلاثاء.

وتمكنت المرأة من التشبث بالشجرة والصراخ طلبا للمساعدة حتى سمعها رعاة، والذين قاموا بإبلاغ الشرطة وفريق الإنقاذ في الجبل.

وتم نقل المرأة من الجبل على متن مروحية، إلا أنها أصيبت بجروح طفيفة، وتمكنت من مغادرة المستشقى في نفس اليوم. ولم يتم العثور على كلبها بعد.

#سائحة #ألمانيا #الجبال #لاتفيا

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