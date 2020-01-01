امرأة تنجو من الموت عقب السقوط من جبل في ألمانيا على ارتفاع 60 مترا

وكالات / سما /

نجت سائحة من لاتفيا من الموت عقب سقوطها من على ارتفاع 60 مترا خلال التنزه على أحد الجبال في جنوب ألمانيا.

وأعلنت الشرطة المحلية اليوم الأربعاء أن المرأة (42 عاماً) سقطت على شجرة تنوب، عندما ضلت طريقها مع كلبها خلال الرحلة وسقطت أثناء محاولتها النزول من الجبل في منطقة أوبرألجوي بولاية بافاريا عقب ظهر أمس الثلاثاء.

وتمكنت المرأة من التشبث بالشجرة والصراخ طلبا للمساعدة حتى سمعها رعاة، والذين قاموا بإبلاغ الشرطة وفريق الإنقاذ في الجبل.

وتم نقل المرأة من الجبل على متن مروحية، إلا أنها أصيبت بجروح طفيفة، وتمكنت من مغادرة المستشقى في نفس اليوم. ولم يتم العثور على كلبها بعد.