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أشعة لمريض مصري تكشف "مفاجأة مدوية" داخل معدته

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشعة لمريض مصري تكشف "مفاجأة مدوية" داخل معدته



وكالات / سما /

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، أن أشعة تليفزيونية تم إجرائها لمريض بمستشفيات بنها الجامعية شمالي القاهرة كشفت عن مفاجأة كبيرة داخل معدته.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن استشاري أورام الصدر بكلية الطب جامعة بنها، محمد الجزار، أنه تم استقبال مريض يبلغ من العمر 28 عاما، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم إجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن، حيث تم اكتشاف وجود تليفون محمول بمعدته.

وأوضح الجزار، أن المريض أكد أنه بلع التليفون منذ 7 شهور على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم أي فرد من أبناء أسرته.

وأضاف أنه بسؤاله عن صمته طوال هذه الفترة، أكد أنه كان يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

وقال الطبيب إنه تم تحويل المريض لقسم الجراحة العامة بالمستشفى شمالي مصر، ويتم إعداده حاليا ووضعه بقائمة الجراحات تمهيدا لإجراء الجراحة سريعا والتعرف على نوع التليفون وكيفية بلعه من قبل.

#مريض #مصري #مصر

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