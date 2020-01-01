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دراسة: المضادات الحيوية ضد فيروس كورونا قد تؤدي إلى نوبات قلبية

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: المضادات الحيوية ضد فيروس كورونا قد تؤدي إلى نوبات قلبية



وكالات / سما /

كشف علماء أمريكيون ان المضاد الحيوي "أزيثروميسين"، الذي يستخدم ضد مضاعفات فيروس كورونا، قد يؤدي إلى نوبة قلبية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "جاما نيت وورك أوبن" الأمريكية، فإنه تم إجراء الدراسة من قبل موظفين من جامعة إلينوي في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قاموا بمعالجة بيانات أكثر من 400 مليون مريض.

واضافت الصحيفة أن الدراسة توصلت إلى نتيجة تفيد بأنه لا ينبغي تناول المضاد الحيوي "أزيثروميسين" مع الأدوية، التي تؤثر على النبضات الكهربائية للقلب.

كما أشارت الدارسة إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى زيادة بنسبة 40 في المائة في حدوث تشوهات القلب، بما في ذلك الإغماء وزيادة معدل ضربات القلب والسكتة القلبية.

وتشمل الأدوية المذكورة أدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للملاريا والمواد الأفيونية.

#دراسة #فيروس كورونا #نوبات قلبية #المضادات الحيوية

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