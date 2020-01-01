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اتهامات لـ"تويتر" بالتمييز على أساس اللون

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهامات لـ"تويتر" بالتمييز على أساس اللون



وكالات / سما /

فتح موقع "تويتر" تحقيقا بعد شكاوى اتهمت منصة التواصل الاجتماعي بالعنصرية والتمييز على أساس اللون، بعد أن قال مستخدمون إن خوارزميات الشركة تفضل أصحاب البشرة البيضاء.

وبحسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية فقد قال مستخدمون إنه في حالة وجود صورتين في تغريدة، إحداها لشخص أبيض، وآخر أسود، فإن تويتر يظهر غالبا الشخص الأبيض على الهواتف المحمولة.

وأشار الموقع إلى أن الخوارزمية خضعت لاختبارات تتعلق بالتحيز على أساس الجنس والعرق، لكن هنالك حاجة إلى "مزيد من التحليل".

وقال المسؤول في الموقع، باراغ أغراوال، إن هنالك حاجة لتحسين مستمر، وإن الشركة أجرت تحليلا للخوارزمية.

#تويتر

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