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ميزات جديدة حصلت عليها أجهزة آبل الذكية

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميزات جديدة حصلت عليها أجهزة آبل الذكية



وكالات / سما /

طرحت شركة آبل مؤخرا نسخا جديدة من أنظمة التشغيل لهواتفها وأجهزتها الذكية، حملت معها العديد من الميزات والتقنيات الفريدة.

ومن بين أبز الميزات التي حصلت عليها حواسب آيباد اللوحية على سبيل المثال بعد تلقيها نسخ iPadOS 14 هي ميزة Scribble.

وتبعا لآبل فإن هذه الميزة ستجعل عملية الكتابة باستخدام هذه الحواسب أكثر عملية، فمن خلالها يمكن للمستخدم استعمال القلم الذكي لكتابة كلمات أو جمل أثناء المراسلة أو استعمال الإنترنت لتتحول كتاباته إلى كلمات بحروف مطبوعة بسرعة كبيرة، ما سيغنيه عن لوحة المفاتيح الإلكترونية التقليدية في الجهاز.

ولتفعيل هذه الميزة يتوجب على المستخدم الدخول إلى قائمة الإعدادات في حاسبه اللوحي، ومن ثم الانتقال إلى خيار Apple Pencil، وبعدها خيار Scribble وتشغيله.

أما هواتف آيفون فقد حصلت على العديد من الميزات الإضافية مع حصولها على نسخ iOS 14 الجديدة أيضا، ومن بين أبرز هذه الميزات جاءت ميزة Back tap التي تمكن المستخدم من النقر على الواجهة الخلفية للهاتف للقيام بمهام مختلفة في جهازه.

فعلى سبيل المثال وعبر هذه الميزة يمكن للمستخدم النقر على هاتفه مرتين لتفعيل تطبيق معين، أو النقر 3 مرات لأخذ لقطة لشاشة الهاتف.

وللاستفادة من هذه الميزة يتوجب التوجه إلى قائمة الإعدادات في الهاتف، ومن ثم خيار Accessibility، وبعدها الضغط على خيار Touch، وبعدها خيار Back Tap، وبعد الضغط على الخيار الأخير سيظهر له خياران (Double Back أو Triple Back)، وعند الضغط على أحدهام ستتاح له قائمة المهام التي ستعمل بمجرد النقر مرتين أو ثلاثة على ظهر الهاتف.

#آبل #حواسب #ايفون

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