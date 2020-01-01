المحكمة الرياضية تعقد جلستها الأخيرة للبت في مباراة نهائي كأس قطاع

غزة / سما /

تعقد المحكمة الرياضية الأحد المقبل الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري، جلستها الأخيرة للبت في مباراة نهائي كأس قطاع غزة بين القطبين شباب رفح، وغزة الرياضي, عبر برنامج زووم الإلكتروني، بحضور رئيس المحكمة د. محمد الأحمد, والمُحَكِمَيْن ناجي ردايدة, والمستشار محمد أبو دف، وجمال العقيلي رئيس لجنة الاستئناف.

كانت المحكمة انعقدت قبل يومين للمرة الثانية بحضور الأطراف ذات العلاقية بالقضية، وفي مقدمتهم الناديين الرياضي, وشباب رفح, ولجنة الاستئناف, واتحاد الكرة، حيث اتسمت الجلسة بالإيجابية والهدوء والشفافية.

يشار إلى أن المباراة توقفت عند الدقيقة 27، عقب انسحاب لاعبي الرياضي اعتراضاً على دخول الجماهير بشكل مخالف لتعليمات اتحاد الكرة وكانت النتيجة تشير الى تقدم شباب رفح بثلاث أهداف نظيفة.