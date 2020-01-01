  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

المحكمة الرياضية تعقد جلستها الأخيرة للبت في مباراة نهائي كأس قطاع

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة الرياضية تعقد جلستها الأخيرة للبت في مباراة نهائي كأس قطاع



غزة / سما /

تعقد المحكمة الرياضية الأحد المقبل الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري، جلستها الأخيرة للبت في مباراة نهائي كأس قطاع غزة بين القطبين شباب رفح، وغزة الرياضي, عبر برنامج زووم الإلكتروني، بحضور رئيس المحكمة د. محمد الأحمد, والمُحَكِمَيْن ناجي ردايدة, والمستشار محمد أبو دف، وجمال العقيلي رئيس لجنة الاستئناف.

كانت المحكمة انعقدت قبل يومين للمرة الثانية بحضور الأطراف ذات العلاقية بالقضية، وفي مقدمتهم الناديين الرياضي, وشباب رفح, ولجنة الاستئناف, واتحاد الكرة، حيث اتسمت الجلسة بالإيجابية والهدوء والشفافية.

يشار إلى أن المباراة توقفت عند الدقيقة 27، عقب انسحاب لاعبي الرياضي اعتراضاً على دخول الجماهير بشكل مخالف لتعليمات اتحاد الكرة وكانت النتيجة تشير الى تقدم شباب رفح بثلاث أهداف نظيفة.

#المحكمة الرياضية #كأس قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية تقرر تشديد إجراءات الإغلاق في مناطق بمحافظتي غزة والشمال

تركي الفيصل : والدي كان سيكون محبطا من الاتفاق الاماراتي البحريني مع إسرائيل (فيديو)

شاهد: مستشار نتنياهو يثير الجدل مجددا بمطالبة العرب بـ 200 مليار دولار كتعويضات لـ”النازحين اليهود”..

"الداخلية بغزة": ذاهبون لتخفيف الإجراءات الأسبوع المقبل..

اردوغان: احتلال فلسطين جرح نازف.. ولا حل للصراع إلا باقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67

ابو حسنة: ندرس خيارات متعددة لبدء العملية التعليمية.. و"أونروا" تمر بأزمة مالية خانقة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 3 حالات وفاة و503 إصابات بفيروس كورونا و819 حالة تعافٍ

عريقات : مرسوم رئاسي قريبا باجراء الانتخابات العامة حال تم التوافق بين فتح وحماس

رجوب

صحيفة تكشف تفاصيل لقاءات المصالحة بين حركتَي فتح وحماس بتركيا وسط غضب مصري

وزارة الصحة: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

تركي الفيصل : والدي كان سيكون محبطا من الاتفاق الاماراتي البحريني مع إسرائيل (فيديو)