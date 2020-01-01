دي بروين يرفع راية التحدي أمام ليفربول

وكالات / سما /

شدد الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي، على أن السيتيزنز، يتطلع إلى القتال مع ليفربول، على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي خسر لقب البريميرليج الموسم الماضي، حيث نجح الريدز في الفوز باللقب لأول مرة منذ 30 عامًا.

وقال دي بروين في تصريحات عبر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: “أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حقًا (في مباراة وولفرهامبتون)، بعد أسبوعين فقط من التدريب، كان الأمر دائمًا صعبًا، أعتقد أننا قدمنا ​​أداءً جيدًا ونعلم أنه يجب عليك البدء بشكل جيد”.

وأضاف: “المجيء إلى هنا والقيام بهذا الأداء أمر جيد، كنا نفتقد بعض اللاعبين، سنخوض مباراة تلو الأخرى، الخميس مواجهة آخرى”.

وواصل: “إذا كانت سرعة اللقب مماثلة للسنوات القليلة الماضية، فسيكون ذلك صعبًا، نريد القتال مع ليفربول، هذا ما تدور حوله الرياضة”.

وأتم: “يجب على الجميع اللعب بجودتهم الخاصة، ديفيد سيلفا هو سيد المساحات الضيقة، لكن فودين، برناردو، محرز وستيرلنج، نملك الكثير من اللاعبين الهجوميين يمكنهم القيام بالمهم، لكن من الواضح أنه خسارة كبيرة”.

جدير بالذكر أن السيتيزنز يملك 3 نقاط بينما يملك الريدز 6 نقاط، ولكن مان سيتي لديه مباراة مؤجلة.