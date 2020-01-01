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ريال مدريد يصدر بياناً حول نتائج فحص كورونا للاعبيه

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يصدر بياناً حول نتائج فحص كورونا للاعبيه



وكالات / سما /

جاءت نتائج فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو ريال مدريد مساء الثلاثاء، سلبية، وذلك في إطار رغبة النادي الملكي في التأكد من حقيقة إصابة مارتن أوديجارد بالوباء التاجي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن رابطة الليجا أخضعت لاعبي ريال مدريد لمسحة كورونا عقب نهاية مباراة المرينجي وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، وتبين أن مارتن أوديجارد مصاب بالفيروس (نتيجته إيجابية).

وأوضح النادي الملكي في بيان رسمي، أن مكونات الفريق خضعت للفحوص الطبية، ولم تأتِ أي نتيجة إيجابي، وبالتالي سيعود جميع اللاعبين للمشاركة في تدريبات اليوم بشكل طبيعي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: “بعد آخر اختبار لفيروس كورونا والذي أُجري على فريقنا الأول لكرة القدم وطاقم التدريب، أظهر بأن النتائج جميعها سلبية”.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد تعادل بنتيجة 0/0 مع ريال سوسيداد، في مستهل مشواره بالليجا هذا الموسم، ليحصد المرينجي أول نقطة له في حملة الدفاع عن لقبه.

#ريال مدريد #كورونا

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