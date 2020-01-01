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رسمياً.. برشلونة يعلن رحيل نيلسون سيميدو

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. برشلونة يعلن رحيل نيلسون سيميدو



وكالات / سما /

توصل برشلونة وولفرهامبتون، إلى اتفاق نهائي ورسمي بشأن صفقة نيلسون سيميدو، حيث سينتقل الظهير الأيمن البرتغالي إلى النادي الإنجليزي انطلاقاً من الصيف الراهن.

وأعرب نادي برشلونة بشكل علني، عن امتنانه لسيميدو لالتزامه وتفانيه وتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل.

وقال البارسا في بيان رسمي: “قيمة انتقال سيميدو إلى وولفرهامبتون هي 30 مليون ثابتة + 10 مُتغيرات”.

وقال الظهير البرتغالي في تصريحات صحفية لموقع وولفرهامبتون: ” أنا متحمس جداً لوجودي هُنا، اللعب في البريمرليج هو حُلم بالنسبة لي. أنا متحمس جداً للبدء ولقاء زملائي والتدريب معهم”.

وأضاف: “اخترت وولفرهامبتون لأنه فريق جيد للغاية يلعب كرة قدم جيدة، العام الماضي قدموا موسماً جيداً جداً وهُم فريق مُهم في إنجلترا وأوروبا، آمل أن نقوم بأشياء جيدة هذا الموسم”.

وتابع: “قام الفريق بأشياء جيدة للغاية في السنوات الثلاث الماضية، أنا طموح وآمل هذا العام أن نكون من الـ6 الأوائل في الدوري الإنجليزي”.

#برشلونة #نيلسون سيميدو #الدوري الإنجليزي

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