الصحة الإسرائيلية تطالب بنقل مصابين بكورونا للمشافي الفلسطينية بالقدس

القدس المحتلة / سما /

طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية، من المستشفيات الفلسطينية العاملة في الجزء الشرقي من المدينة المحتلة، بفتح أبوابها لاستيعاب مصابي كورونا من المستشفيات الإسرائيلية في المدينة، في ظل تكدس المرضى والضغوط التي تعاني منها المستشفيات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحسب ما كشفت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء.

وأشارت إلى سلسلة لقاءات عقدت خلال الأيام الماضية بين مديري مستشفيات القدس الشرقية وممثلين عن وزارة الصحة الإسرائيلية، لبحث هذا الشأن.

وطالب ممثلو الوزارة الإسرائيلية خلال هذه الاجتماعات، مديري المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية، بالاستعداد لاستقبال مصابي كورونا من مستشفيات "هداسا عين كارم" و"شعاري تسيديك"، في ظل عبء العمل والازدحام في أقسام كورونا في المستشفيات الإسرائيلية.

وبحسب القناة الرسمية الإسرائيلية، فإن مديري المستشفيات المقدسية قالوا إنهم ليس لديهم مانع، وأكدوا أنهم على استعداد لاستقبال المرضى من المستشفيات الإسرائيلية. وبحسب "كان 11" فإن مديري المستشفيات الفلسطينية أشاروا إلى أن قسمًا كبيرًا من المقدسيين يفضلون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.