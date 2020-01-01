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مكالمة "رائعة ووديّة جدا" بين نتنياهو وولي عهد البحرين!

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكالمة "رائعة ووديّة جدا" بين نتنياهو وولي عهد البحرين!



القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه في "تويتر"، مساء الثلاثاء، أكد فيها أن المكالمة كانت رائعة وودية جدا، حيث تم خلالها بحث السبل لصب مضمون عملي في الاتفاقيات بين البلدين التي تتناول المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياحية.

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد ولي عهد البحرين أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار، مشيرا إلى أن توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين "بأنه جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

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