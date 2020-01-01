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الصين تتهم ترمب بنشر "فيروس سياسي" داخل الأمم المتحدة

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تتهم ترمب بنشر "فيروس سياسي" داخل الأمم المتحدة



نيويورك /سما/

اتهمت الصين، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنشر "فيروس سياسي" في الأمم المتحدة بعدما شن هجوما قاسيا على بكين بسبب جائحة "كوفيد 19".

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، للصحفيين، وفق موقع "سبوتنيك"، "بينما يكافح المجتمع الدولي بشدة ضد فيروس كوفيد -19، فإن الولايات المتحدة تنشر فيروسا سياسيا هنا في الجمعية العامة".

واستطرد بالقول: "لا بد لي من التأكيد على أن الضجيج الأمريكي يتعارض مع الجو العام للجمعية العامة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وانتقد ترامب، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصين بشأن ما أسماه "فيروس الصين"، مطالبا العالم باتخاذ إجراءات بشأن نشر الصين "للطاعون".

وألقى ترامب باللوم، مرارا، على الصين بشأن الوباء الذي أودى بحياة 200 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأصاب قرابة 7 ملايين شخص حتى الآن.

قال تشانغ في وقت سابق اليوم، إن بكين ترفض اتهامات الولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن التفشي الحالي لمرض "كوفيد -19".

وأضاف: "ترفض الصين بحزم الاتهامات التي لا أساس لها ضد الصين، فهذه الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق". فيما دعا الرئيس الصيني، لعدم تسييس الجائحة".

#الصين #الرئيس الامريكي #دونالد ترامب #فيروس كورونا #كوفيد 19

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