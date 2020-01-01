العاهل الأردني: السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مبني على حل الدولتين

عمان /سما/

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المركزي في منطقتنا، وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مبني على حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، إن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي هو الصراع الوحيد الذي بدأ منذ تأسيس الأمم المتحدة وما زال يتفاقم إلى يومنا هذا، وإن الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم يجب أن يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

واكد أنه "لا يمكننا الوصول إلى حل لهذا الصراع، دون العمل للحفاظ على القدس الشريف كمدينة تجمعنا ورمزاً للسلام، لجميع البشرية. وكصاحب الوصاية الهاشمية، من واجبي الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولكنّ مسؤولية حماية المدينة المقدسة تقع على عاتقنا جميعاً".