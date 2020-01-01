ترامب: دول أخرى في الشرق الأوسط ستنضم للسلام مع إسرائيل قريبا

واشنطن/ وكالات/

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إن دولا أخرى في الشرق الأوسط ستنضم للسلام مع إسرائيل قريبا.

وأضاف ترامب، في رسالة مسجلة تم إرسالها إلى الاجتماع السنوي للأمم المتحدة: أعدنا تنشيط حلف النيتو وأقمنا شراكة تاريخية مع عدد من الدول لوقف تهريب البشر، وتخلصنا من الإرهابي رقم واحد في العالم وهو قاسم سليماني

وتابع: نسعى إلى إنهاء الحرب في أفغانستان وسنعيد بالتأكيد جنودنا إلى البلاد، وانسحبنا من الاتفاق النووي الإيراني الرهيب وفرضنا عقوبات شديدة على أكبر راع للإرهاب في العالم.

وفي سياق اخر، اتهم ترامب بكين بالسماح لفيروس كورونا "بمغادرة الصين وإصابة العالم"، مضيفا: "يجب على الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها"، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن رسالة ترامب تضمنت أيضا قوله: "أعلنت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية - التي تسيطر عليها الصين فعليا - خطأً أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر".

وتابع الرئيس الأمريكي في الرسالة التي سجلها الاثنين: "في وقت لاحق قالوا كذبا إن من لا تظهر عليهم أعراضا لن ينشروا المرض، يجب على الأمم المتحدة محاسبة الصين على أفعالهم".

وقال ترامب، إنه إذا أريد للأمم المتحدة أن تكون فعالة، فيجب أن تركز على "المشاكل الحقيقية للعالم" مثل "الإرهاب، واضطهاد المرأة، والعمل القسري، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر والجنس والاضطهاد الديني والتطهير العرقي للأقليات الدينية".

وأوضح ترامب، أن جهودنا خفضت نسب الوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة.