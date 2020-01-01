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محافظ سلطة النقد يلتقي بالقائم بأعمال مدير عام البنك الوطني

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلطة النقد يلتقي بالقائم بأعمال مدير عام البنك الوطني



رام الله /سما/

التقى محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في مكتبه برام الله، بالقائم بأعمال مدير عام البنك الزطني زاهر معلا، بحضور المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة في سلطة النقد محمد مناصرة.

وهنأ المحافظ زاهر معلا بتعيينه قائماً بأعمال مدير عام البنك الوطني، مشيداً بمسيرته المهنية في إدارة المؤسسات المصرفية، متمنياً له التوفيق والنجاح خلال عمله في إدارة البنك الوطني، والاستمرار في تطويره وتنميته، والذي يعتبر إحدى المؤسسات المصرفية الهامة العاملة في فلسطين.

من جانبه تقدم معلا بالشكر لمعالي المحافظ، مشيداً بجهوده وطواقم سلطة النقد في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، وتعزيز متانته وتطوره.

يشار إلى أن البنك الوطني قام بتعيين زاهر معلا قائماً بأعمال مدير عام البنك الوطني خلفاً أحمد الحاج حسن.


 

#سلطة النقد #عزام الشوا

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