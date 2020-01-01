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اتفاقية مع فرنسا لدعم المياه والزراعة في قطاع غزة بقيمة 24 مليون يورو

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاقية مع فرنسا لدعم المياه والزراعة في قطاع غزة بقيمة 24 مليون يورو



رام الله /سما/

 وقعت الحكومة ممثلة بوزراء المالية شكري بشارة، والزراعة رياض العطاري، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، وبرعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، والوكالة الفرنسية للتنمية ممثلة بمديرتها في فلسطين كاثرين بونو اتفاقية مشروع للمياه والزراعة في قطاع غزة ممول من صندوق المناخ الأخضر، بقيمة بلغت 24 مليون يورو.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، بحضور القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز، ورئيس سلطة جودة البيئة جميل مطور، وممثل منظمة الأغذية والزراعة "فاو" شيرو فيوريللو.

ويهدف المشروع إلى الحد من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات الامطار وارتفاع مستوى الجفاف بسبب التغييرات المناخية، وذلك بالاستفادة من كميات إضافية من مصادر مياه بديلة يمكن استخدامها للزراعة المستدامة، لدى السكان الأكثر عرضة للخطر في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء إن "المشروع مهم بالنسبة لنا وهي المرة الأولى التي تستفيد فيه فلسطين من هذا الصندوق، وقد جاء في توقيت مناسب ومهم، وأشكر كافة الطواقم القائمة عليه".

وأضاف اشتية: "نحن نموذج يحتذى به في العالم العربي بحفاظنا على البيئة، وأهمية هذا المشروع تكمن في أنه مخصص لقطاع غزة، لأنه يحتاج إلى المياه والكهرباء والزراعة وسنبقى أوفياء بتوجيه من الرئيس محمود عباس لأهلنا في القطاع".

من جانبه، جدد القنصل الفرنسي تأكيده على التزام بلاده بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، من خلال المشاريع التنموية التي تجلب الاستقرار والسلام وتحسين حياة المواطنين.

#الحكومة الفلسطينية

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