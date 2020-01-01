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والا: الكنيست تناقش خطة لبناء 600 ملجأ في مستوطنات الشمال

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
والا: الكنيست تناقش خطة لبناء 600 ملجأ في مستوطنات الشمال



القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع "والا" العبري، أن لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، ستناقش اليوم، خطة "درع الشمال" لبناء 600 ملجأ في عدة مستوطنات شمالي البلاد. 
 
وقال الموقع العبري، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الخارجية والأمن بالكنسيت، ستناقش اليوم، خطة "درع الشمال"، لتحصين مستوطنات الشمال. 
 
وأضاف الموقع، أن خطة "درع الشمال"، تشمل بناء 600 ملجأ محصن في المستوطنات الإسرائيلية، المتاخمة للحدود مع لبنان وسوريا.
 
وبحسب الموقع العبري، أعلنت وزارة الجيش، عن البدء الفوري بتنفيذ الخطة، وبناء الملاجئ، في حال تم المصادقة عليها وعلى تمويلها بالكنيست.
 
ووفقا للموقع، تقدر تكاليف هذه الخطة، بـ103 مليون شيكل، لبناء حوالي 600 ملجأ ومكانا محصنا، في سبعة مستوطنات على الحدود الشمالية للبلاد.
 
وأشار الموقع العبري، الى أن وزير الجيش الإسرائيلي غانتس، شدد على ضرورة الحفاظ على أمن سكان مستوطنات الشمال، في ظل التوتر الحاصل أمام حزب الله اللبناني.

#الجيش الإسرائيلي #ملاجيء #اسرائيل #مستوطنات الغلاف #مستوطنات الشمال

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