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تغيير مكان حفل تسليم جائزة نوبل للسلام في النرويج بسبب كورونا

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغيير مكان حفل تسليم جائزة نوبل للسلام في النرويج بسبب كورونا



وكالات / سما /

أعلن منظمون اليوم الثلاثاء، أن حفل تسليم جائزة نوبل للسلام المقرر في العاصمة النرويجية أوسلو لن يقام في قاعة المدينة بسبب جائحة كورونا.

وقال معهد نوبل النرويجي إن الحفل المقرر في كانون أول/ديسمبر سوف يقام بدلا من ذلك في جامعة "أولا" بأوسلو، حيث أقيمت احتفالات تسليم الجائزة نفسها من عام 1947 إلى عام 1989.

وأفاد المنظمون بأن الدعوة سوف توجه لعدد محدود من الضيوف لحضور الحفل، وسوف يحضر الفائز أو الفائزون هذا العام شخصيا، أو سيشاركون عبر الإنترنت.

وتم إلغاء المأدبة التي كانت تعقب حفل تسليم الجائزة بشكل تقليدي في أوسلو.

ويتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في تشرين أول/أكتوبر. وتقام مراسم تسليم الجوائز في ستوكهولم وأوسلو في 10 كانون أول/ديسمبر، وهي ذكرى وفاة الصناعي السويدي مخترع الديناميت ألفريد نوبل، الذي ابتكر الجوائز.

وفي السويد، تم بالفعل إلغاء المأدبة التقليدية في قاعة مدينة ستوكهولم للفائزين في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد بسبب الوباء.

ويحضر الحفل عادة نحو 1300 ضيف، بينهم أعضاء من العائلة الملكية السويدية ودبلوماسيون وأكاديميون وسياسيون وقادة من عالم الأعمال والفنون.

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