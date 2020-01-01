  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

إسرائيل والامارات توقعان اتفاقية للتعاون في مجال السينما والتلفزيون

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل والامارات توقعان اتفاقية للتعاون في مجال السينما والتلفزيون



القدس المحتلة / سما /

جرى توقيع اتفاقية تفاهم مشترك للتعاون المشترك بين إسرائيل والامارات العربية المتحدة في مجال السينما والتلفزيون، وتم توقيع التفاهم بين لجنة أبو ظبي للأفلام (ADFC) ومؤسسة السينما الإسرائيلية ومعهد "سام شبيغل" للسينما والتلفزيون في القدس.
 
وأبرز ما يميز الاتفاقية هو النية في إقامة مهرجان سينمائي إقليمي. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الاتفاقية ندوات وورش عمل مشتركة، ولقاءات تمهيدية وتعزيز التعاون بين الفنانين من البلدين.
 
يأتي ذلك، كجزء من اتفاقية التطبيع الموقعة بين إسرائيل والإمارات الأسبوع الماضي، وتم التخطيط لبرامج إقامة للطلاب من الإمارات العربية المتحدة في معهد سام شبيغل، واشتراك مخرج من الإمارات العربية المتحدة في لجنة تحكيم المسابقة الدولية السنوية التي ستقام في معهد سام شبيغل في 2021.

الأكثر قراءة اليوم

جهادي سابق يكشف علاقة حماس بعدم استهداف "القاعدة" لإسرائيل

المالية برام الله: نسعى لسداد رواتب الموظفين العموميين بهذه النسبة وفي هذا الموعد ..

طالع : الترتيب الحديث لاقوى 5 جيوش عربية .. سورية والاردن خارج التصنيف

وصول وفد من فتح إلى تركيا لإجراء لقاءات مع حماس..

غزة: توضيح هام بخصوص صرف المنحة القطرية لـ 7500 مواطن

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التركي رجب طيب اردوغان..

الأخبار الرئيسية

فلسطين تقرر التخلي عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية بدورته الحالية

المالية برام الله: نسعى لسداد رواتب الموظفين العموميين بهذه النسبة وفي هذا الموعد ..

الصحة بغزة: تسجيل (45) اصابة جديدة بكورونا و تعافي 95 حالة

الحية : اجتماع قيادي سيعقد مع فتح اليوم في تركيا

20200922124523

السودان أقرب للتطبيع من أي وقت مضى.. النقاش حول الثمن