إسرائيل والامارات توقعان اتفاقية للتعاون في مجال السينما والتلفزيون

القدس المحتلة / سما /

جرى توقيع اتفاقية تفاهم مشترك للتعاون المشترك بين إسرائيل والامارات العربية المتحدة في مجال السينما والتلفزيون، وتم توقيع التفاهم بين لجنة أبو ظبي للأفلام (ADFC) ومؤسسة السينما الإسرائيلية ومعهد "سام شبيغل" للسينما والتلفزيون في القدس.



وأبرز ما يميز الاتفاقية هو النية في إقامة مهرجان سينمائي إقليمي. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الاتفاقية ندوات وورش عمل مشتركة، ولقاءات تمهيدية وتعزيز التعاون بين الفنانين من البلدين.



يأتي ذلك، كجزء من اتفاقية التطبيع الموقعة بين إسرائيل والإمارات الأسبوع الماضي، وتم التخطيط لبرامج إقامة للطلاب من الإمارات العربية المتحدة في معهد سام شبيغل، واشتراك مخرج من الإمارات العربية المتحدة في لجنة تحكيم المسابقة الدولية السنوية التي ستقام في معهد سام شبيغل في 2021.