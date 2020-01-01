  1. الرئيسية
  2. الصحة

هل غسل اليدين بدون صابون عديم الفائدة تماما؟

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل غسل اليدين بدون صابون عديم الفائدة تماما؟



وكالات / سما /

غسل اليدين لم يكن قط أكثر أهمية من الوقت الحالي، إلا أن الصابونة أو المعقم ليسا متاحين دائما. فهل الأمر يستحق إذا ما كان غسل اليدين بالماء فقط؟

عدم غسل اليدين نظرا لعدم وجود صابونة خطأ، بحسب خبير واحد، على الأقل، من أجل الحماية من العدوى. ويقول أندريا روكل، من مركز التعليم الصحي في ألمانيا: "الماء فقط يزيل الوسخ وبعض الجراثيم أيضا من اليدين".

إلا أنه خلال جائحة فيروس كورونا، فإن فرك اليدين بالصابون والمياه هو الضامن الوحيد لإزالة فعالة لآثار فيروس كورونا المحتملة وغيرها من الجراثيم. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله؛ ففي حال عدم وجود صابون سوف يكون من الجيد تمرير اليدين تحت الصنبور فإذا لم تنظف هذه العملية اليد بشكل شامل، فهي على الأقل ستزيل عنها بعض الجراثيم.

ويجب أن يستغرق غسل اليدين 20 ثانية، على الأقل، بحسب روكل الذي يقول إن درجة حرارة المياه ليست مهمة. فسواء كانت المياه ساخنة أو دافئة أو فاترة أو باردة، سوف تُزال الجراثيم على نحو متساو.

#غسل اليدين #الصابون #المعقم

الأكثر قراءة اليوم

جهادي سابق يكشف علاقة حماس بعدم استهداف "القاعدة" لإسرائيل

المالية برام الله: نسعى لسداد رواتب الموظفين العموميين بهذه النسبة وفي هذا الموعد ..

طالع : الترتيب الحديث لاقوى 5 جيوش عربية .. سورية والاردن خارج التصنيف

وصول وفد من فتح إلى تركيا لإجراء لقاءات مع حماس..

غزة: توضيح هام بخصوص صرف المنحة القطرية لـ 7500 مواطن

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التركي رجب طيب اردوغان..

الأخبار الرئيسية

فلسطين تقرر التخلي عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية بدورته الحالية

المالية برام الله: نسعى لسداد رواتب الموظفين العموميين بهذه النسبة وفي هذا الموعد ..

الصحة بغزة: تسجيل (45) اصابة جديدة بكورونا و تعافي 95 حالة

الحية : اجتماع قيادي سيعقد مع فتح اليوم في تركيا

20200922124523

السودان أقرب للتطبيع من أي وقت مضى.. النقاش حول الثمن