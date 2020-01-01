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تيك توك.. هذه هي البيانات التي يجمعها التطبيق من هاتفك

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيك توك.. هذه هي البيانات التي يجمعها التطبيق من هاتفك



وكالات / سما /

واجه التطبيق الصيني الشهير "تيك توك"، خلال الأيام الماضية، اتهامات أميركية بجمع بيانات مستخدميه، وقد وصفه مسؤولو البيت الأبيض بأنه "خطر محتمل على الأمن القومي".

واكتسب "تيك توك"، من خلال مقاطع الفيديو القصيرة، مئات الملايين من المستخدمين في مختلف دول العالم.

وتشعر السلطات الأميركية بالقلق من أن تقوم "تيك توك" بتسليم بيانات المستخدمين إلى السلطات الصينية وأنها تفرض رقابة على المحتوى الذي قد يزعج الصين.

وتنفي "تيك توك" أنها شاركت بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية ولن تفعل ذلك إذا طُلب منها ذلك.

1- كل ما تكتبه: قال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن تيك توك يقوم بمسح وتحليل جميع "المعلومات والنصوص التي تكتبها أو ترسلها أو تستقبلها".

وذكر المصدر أنه "حتى إن حذفت الرسالة أو لم ترسلها، يكون التطبيق قد سجلها".

2- كل ما تلمسه على الشاشة: تقول الشركة الصينية في سياسة الخصوصية إنها تجمع كل البيانات المتعلقة بما يلمسه المستخدم على الشاشة "سواء تمرير أو ضغط". ولا تذكر الشركة سبب ذلك.

3- كل شيء عن جهازك: يحلل هذا التطبيق كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالجهاز الذي تستخدمه للوصول إلى تيك توك، بما في ذلك طراز الجهاز والمنطقة الزمنية ودقة الشاشة ونظام التشغيل وأسماء التطبيقات والملفات.

4- جهات الاتصال: يجمع تيك توك بيانات حول جهات الاتصال الخاصة بك من خلال دليل الهاتف وكذلك من الشبكات الاجتماعية. ولا يحدث هذا الأمر "إلا بإذن منك".

5- اهتماماتك: يتعرف تيك توك، شأنه شأن مختلف المنصات الاجتماعية، على كل اهتماماتك والمواضيع التي تجذبك "بهدف خدمتك بطريقة أفضل"، كما تشير إلى ذلك سياسة الخصوصية.

#تيك توك #تطبيق #هاتف #الصين

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