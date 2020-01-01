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"إيرباص" تكشف "طائرة المستقبل".. عديمة الانبعاثات

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إيرباص" تكشف "طائرة المستقبل".. عديمة الانبعاثات



وكالات / سما /

كشفت شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" عن خططها المتعلقة بأول طائرة تجارية عديمة الانبعاثات في العالم.

وأشارت الشركة إلى أن الطائرة التي ستعمل بالوقود الهيدروجيني، يمكن أن تدخل الخدمة بحلول العام 2035.

وتأتي الطائرة التي أطلقت عليها "إيرباص" اسم "زيرو" في ثلاثة نماذج، تتبنى جميعها "ديناميكيات هوائية"، تتيح السفر جوا بدون إصدار أي انبعاثات.

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ"إيرباص"، غيوم فوري، أن الإعلان عن هذه الطائرة يعد "لحظة تاريخية في عالم الطيران التجاري، مضيفا أن اعتماد الوقود الهيدروجيني من شأنه أن يساهم في حل أزمة التغير المناخي التي تهدد العالم، حسبما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

وبحسب "إيرباص" فإن "زيرو" ستكون قادرة على الطيران بـ200 مسافر لمسافة تزيد على ألفي ميل، وذلك بفضل دمجها لمحرك توربيني يعتمد على خلايا وقود الهيدروجين في توليد الطاقة الكهربائية.

وسيتوقف اعتماد "زيرو" للسفر جوا في المستقبل على توفير البنية التحتية للتزود بالوقود الهيدروجيني في المطارات.

#إيرباص #الطائرة #المستقبل

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