أبو سليم يعلن تكليف أعضاء اتحاد الكرة المنتخبين باللجان المساندة

غزة / سما /

صرح إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد في قطاع غزة، قام بتكليف أعضائه المنتخبين برئاسة اللجان التي يشرف عليها الاتحاد، وذلك خلال الاجتماع الأخير في مدينة غزة، حيث جرى تكليف كمال السطري بمهمة رئيس لجنة المسابقات، فيما جرى تكليف محمد زكريا الأغا بمنصب رئيس لجنة الحكام.

وقرر الاتحاد تكليف العضو وجدي جودة بلجنة شئون اللاعبين، وتكليف صلاح أبو العطا برئاسة لجنة الكرة الشاطئية والكرة الخماسية، وياسر رضوان برئاسة الجنة الفنية والمنتخبات.

وجرى تكليف سامر عيسى ظاهر مديراً للدائرة المالية، ومن خارج الاتحاد يرأس لجنة الانضباط الحقوقي عطا المقيد, فيما سيترأس لجنة الاستئناف المستشار صلاح بارود. وأوضح ابو سليم أن أعضاء الاتحاد شرعوا بالتشاور لتشكيل أعضاء اللجان المختلفة، على أن يتم تعيينهم بشكل نهائي منتصف شهر تشرين الأول المقبل. من جهة أخرى أكد عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, انتهاء المرحلة الأولى من إعادة إصلاح ملعب فلسطين الدولي، وذكر أن المرحلة الثانية ستبدأ لاحقاً, لضمان تجهيز الملعب بشكل كامل لاستقبال الموسم الكروي.