برشلونة يحدد خيارين لتعويض رحيل سيميدو

وكالات / سما /

حدد برشلونة الخيارات التي سوف يلجأ لها لتعويض رحيل الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو المنتظر انتقاله إلى وولفرهامبتون بشكل رسمي خلال الساعات القادمة مقابل 40 مليون يورو.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن هناك اسمين على وجه التحديد مطروحين بقوة في مكاتب النادي الكاتالوني، الأول هو سيرجينو ديست ظهير أياكس، والثاني إيمرسون رويال الذي يملك عقداً مع البرسا ويلعب في ريال بيتيس على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن سيرجينو ديست هو خيار برشلونة الرئيسي لتعويض رحيل سيميدو نظراً لامتلاكه قدرات كبيرة رغم صغر سنه، فهو يبلغ 19 عاماً فقط.

وسيحاول برشلونة استغلال علاقته الجيدة بأوفر مارس المدير الرياضي لأياكس من أجل التوقيع مع ديست المطلوب بقوة في بايرن ميونخ بالآونة الأخيرة، حيث قدم النادي البافاري عرضاً بقيمة 15 مليون يورو لشراء اللاعب وتم رفضه من قبل أياكس، وينوي الآن التقدم بعرض جديد بقيمة 20 مليون.

ويريد برشلونة التعاقد مع ديست لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم الحالي، لكن مهمته لن تكون سهلة في ظل رغبة بايرن ميونخ بشراء اللاعب هذا الصيف بشكل نهائي

وفي حال لم ينجح النادي بالتوقيع مع ظهير أياكس، سيتم التوجه نحو إيمرسون رويال المرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2024، لكنه معاراً إلى ريال بيتيس لعام 2022، كما أن النادي الأندلسي يتشارك مع البرسا في ملكية اللاعب.

وسيتوجب على برشلونة دفع 9 ملايين يورو كغرامة مالية في حال قرر استعادة إيمرسون رويال قبل موعد انتهاء إعارته، رغم أن ريال بيتيس نفى وجود بند ينص على ذلك، وأوضح المدير الرياضي في وقت سابق أنه يجب على البرسا التفاوض مع بيتيس مجدداً لمناقشة إنهاء إعارة إيمرسون، وبالتالي ربما تكلف عودته أكبر من المبلغ المتوقع.