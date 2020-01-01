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ليفربول يزاحم الريال على التعاقد مع كيليان مبابي

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يزاحم الريال على التعاقد مع كيليان مبابي



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزي بأن نادي ليفربول يخطط للتعاقد مع كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالرحيل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وسط اهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع كيليان مبابي صيف عام 2021 منذ موسمين تقريباً، حيث تتحدث الصحف الإسبانية عن هذا الأمر باستمرار.

ولكن يبدو أن ريال مدريد لن يتعاقد مع كيليان مبابي بسهولة، بعد دخول ليفربول بقوة في الصفقة، حيث بدأ النادي الإنجليزي بالتواصل مع النجم الفرنسي للحديث عن إمكانية ضمه في الصيف.

وأكملت الصحيفة أن ليفربول سيستغني عن محمد صلاح أو ساديو ماني من أجل التعاقد مع مبابي، ويبدو أن النجم السنغالي سيكون هو الأقرب للرحيل.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد مهتم للغاية بضم ساديو ماني، لذلك قد يتعاقد معه المرينجي في الصيف، ويترك الباب مفتوحاً أمام الريدز للظفر بخدمات النجم الفرنسي مبابي.

#كيليان مبابي #ريال مدريد #ليفربول

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