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المالية برام الله: نسعى لسداد رواتب الموظفين العموميين بهذه النسبة وفي هذا الموعد ..

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالية برام الله: نسعى لسداد رواتب الموظفين العموميين بهذه النسبة وفي هذا الموعد ..



رام الله / سما /

أكدت وزارة المالية أنه لم تصدر رسميا أية معلومات من خلال الوزارة، فيما يتعلق بأموال المقاصة والرواتب

وقالت الوزارة، في بيان ان المعلومات المتداولة  "مضللة وغير دقيقة"

وأوضحت "المالية" "أن عددا من وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي تداولت تصريحات وتكهنات تتعلق بأموال المقاصة وصرف الرواتب والحصول على قروض من جهات خارجية" داعية إلى  عدم اعتمادها وتناقلها.

وأكدت الوزارة أنها تسعى لسداد 50% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيلول الجاري، بحد ادنى 1750 شيقلا، مع بداية الشهر المقبل، لافتة إلى أن أي تغيير على هذه المعطيات سيتم إعلام المواطنين بها مباشرة من خلال صفحتها الرسمية.

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