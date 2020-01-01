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روسيا: تأجيل إسرائيل تطبيق الضم ليس حلا للمشكلة وهي لا تزال قائمة

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: تأجيل إسرائيل تطبيق الضم ليس حلا للمشكلة وهي لا تزال قائمة



رام الله / سما /

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن "تأجيل إسرائيل تطبيق خطتها لضم أراض في الضفة الغربية أمر جيد، لكن إرجاء الموعد ليس حلا للمشكلة، وهي لا تزال قائمة".

وتابع لافروف في تصريحات صحفية: "لقد اتفقنا جميعا على الشروط الأساسية الخاصة بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، ويوجد عدد كبير من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى مبادرة السلام العربية، التي صادقت عليها الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن هناك "عددا كبيرا من الأطراف التي أسهمت في تهيئة ظروف ملائمة لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط،

وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق حوار مباشر بين فلسطين واسرائيل".

ودعا وزير الخارجية الروسي إلى "إعادة إطلاق هذا الحوار في أسرع وقت ممكن"، قائلا: "مستعدون للإسهام فيه بكل الأشكال الممكنة كطرف في رباعية الوسطاء الدوليين وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

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