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غيتس يدلي بتصريح "متفائل" حول جائحة كورونا ويكشف عن توقعاته بموعد انتهائها!

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غيتس يدلي بتصريح "متفائل" حول جائحة كورونا ويكشف عن توقعاته بموعد انتهائها!



وكالات

يبدو أن بيل غيتس لا يستطيع التوقف عن التصريح بآرائه حول فيروس كورونا هذه الأيام، ففي حديثه الأخير توقع أن الوباء سينتهي بحلول عام 2022، بفضل اللقاحات التي استثمر فيها بقوة.

وفي مقابلة مع Fox News  (فوكس نيوز)، توقع مؤسس شركة "مايكروسوفت" أنه بالنسبة للأشخاص في الولايات المتحدة، ستعود الحياة إلى طبيعتها بحلول صيف عام 2021، بسبب التقدم الذي أُحرز في تطوير لقاحات ضد المرض.

وأوضح غيتس أنه يتوقع أن توافق الولايات المتحدة على اللقاحات للاستخدام العام، في وقت مبكر من العام المقبل. ولهذا، قال إنه "متفائل" لأن الوباء "لن يستمر إلى ما لا نهاية".

وأضاف بيل: "نهاية الوباء؟ ربما تكون في عام 2022. ولكن خلال عام 2021،  يجب أن نكون قادرين على خفض الأرقام إذا اتخذنا النهج العالمي. لذا، كما تعلمون، تكنولوجيا اللقاح موجودة، والتمويل وصل، والشركات تضع أفضل العاملين لديها للتطوير. لهذا السبب أنا متفائل بأن هذا لن يدوم إلى أجل غير مسمى".

وقال أيضا إنه يعتقد أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يمكن أن تمنح الموافقة على "ثلاث أو أربع" صيغ من اللقاحات.

وقال غيتس إن السؤال عن كيفية توزيع الجرعات سيظهر بعد ذلك، معربا عن خيبة أمله لأن الولايات المتحدة لم تضع خططا لتصنيع وتوزيع اللقاحات في البلدان الفقيرة.

ويُعرف بيل غيتس بأنه مستثمر رئيسي في قطاع الأدوية، وخصص ملايين الدولارات لتطوير سبعة لقاحات مختلفة ضد "كوفيد-19" وحده. وقال سابقا إن ما بين 70 و80% من سكان العالم، ينبغي أن يجري تطعيمهم ضد الفيروس، قبل أن يأمل أي شخص في عيش حياة طبيعية مرة أخرى.

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