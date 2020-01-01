وصول وفد من فتح إلى تركيا لإجراء لقاءات مع حماس..

رام الله /سما/

وصل وفد من حركة فتح إلى تركيا، اليوم الاثنين، لإجراء لقاءات مع وفد من حماس، يضم رئيس الحركة، إسماعيل هنية، ونائبه، الشيخ صالح العاروري.



وقال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح منير الجاغوب في تغريدة عبر حسابه على (تويتر)، إن وفد "فتح" يضم اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وروحي فتوح، عضو اللجنة المركزية.



وأوضح أن اللقاءات، ستتركز حول إنهاء الانقسام، وتطبيق توصيات لقاء "الأمناء العامون".

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس محمود عباس، مساء الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووضع الرئيس، الرئيس أردوغان في صورة الحوارات التي تجري حاليا بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وإصرار الجميع على وحدة الموقف، بهدف تحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات.

وطالب الرئيس بدعم تركيا بهذا الاتجاه، كذلك توفير مراقبين من تركيا في إطار المراقبين الدوليين، للمراقبة على الانتخابات.

كذلك، وضع الرئيس، نظيره أردوغان في صورة آخر المستجدات السياسية، والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية على عدد من الدول، وضرورة مواجهة هذه الضغوط والالتزام بمبادرة السلام العربية.

وشكر الرئيس نظيره التركي على مواقف تركيا الداعمة لفلسطين وقضيتها العادلة، والاتصالات التي أجراها الرئيس أردوغان مع رؤساء صربيا وكوسوفو لحثهم على عدم فتح سفارات أو مكاتب لهم في القدس.