6 إصابات إثر حريق نشب بعد تسرب غاز بشقة سكنية في رام الله

رام الله /سما/

أصيب ستة مواطنين مساء اليوم الإثنين، بحروق، نتيجة حريق اندلع عقب تسرب غاز في إحدى الشقق السكنية في مدينة رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر في بيان مقتضب، بوقوع 6 إصابات بحروق درجة أولى ودرجة ثانية خلال حريق بسبب تسرب غاز في منزل بحي عين مصباح في مدينة رام الله، فيما أشار الهلال الأحمر إلى أن إحدى الإصابات كانت لسيدة حامل.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني، بوقوع أربع إصابات طفيفة نتيجة انفجار نتج عن تسرب للغاز في إحدى الشقق السكنية في منطقة عين مصباح بمدينة رام الله، وأن طواقم الدفاع المدني والشرطة استجابت للحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث.