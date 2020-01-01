  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاعلامي الحكومي بغزة: لم يتم فرض أي رسوم للفحص على مغادري القطاع

الإثنين 21 سبتمبر 2020 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي بغزة: لم يتم فرض أي رسوم للفحص على مغادري القطاع



غزة /سما/

نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، صحة المعلومات التي تتحدث عن فرض الحكومة بغزة رسوم على المغادرين عبر معبر رفح حال فتحه.

وقال رئيس المكتب "سلامة معروف" في تصريحات صحفية، "لا صحة لما تتناقله بعض وسائل الاعلام حول فرض رسوم على فحص المغادرين عبر معبر رفح حال فتحه". 

وأوضح أن المبلغ المذكور هو (٣٠$) تكلفة الفحص الواحد فيما لم يتقرر فرض أي رسوم حتى الان على طالبي الفحص من المغادرين، مؤكدًا أن وزارة الصحة تعمل على ترتيب آلية مناسبة تتيح للمغادرين اتمام عملية الفحص بشكل يتناسب مع مواعيد مغادرتهم والفترة الزمنية المطلوبة بحسب الجانب المصري.

ويذكر أن بعض المواقع ونشطاء مواقع التواصل قد تداولوا معلومات مغلوطة تفيد بأن الحكومة بغزة ستفرض رسوم على المغادرين عبر معبر رفح.

#غزة #المكتب الاعلامي الحكومي #سلامة معروف #معبر رفح #فحوصات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: تعليق مباحثات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس لهذا السبب

الشرطة بغزة تُغلق فجرا حي الصبرة وسط مدينة غزة بالكامل

جهادي سابق يكشف علاقة حماس بعدم استهداف "القاعدة" لإسرائيل

طالع : الترتيب الحديث لاقوى 5 جيوش عربية .. سورية والاردن خارج التصنيف

ضاحي خلفان يدعو لإقامة دولة واحدة تجمع اليهود والفلسطينيين

صور: "ماتياس شمالي" يشارك موظفي الاونروا تنظيف مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

صحة غزة توضح الية فحص PCR لفيروس كوفيد 19 للمسافرين عبر معبر رفح

09

جهادي سابق يكشف علاقة حماس بعدم استهداف "القاعدة" لإسرائيل

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على توصيات اللجنة الفنية بخصوص التقاعد المبكر لعدد من الموظفين

غزة: توضيح هام بخصوص صرف المنحة القطرية لـ 7500 مواطن

7

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع