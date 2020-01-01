الاعلامي الحكومي بغزة: لم يتم فرض أي رسوم للفحص على مغادري القطاع

غزة /سما/

نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، صحة المعلومات التي تتحدث عن فرض الحكومة بغزة رسوم على المغادرين عبر معبر رفح حال فتحه.

وقال رئيس المكتب "سلامة معروف" في تصريحات صحفية، "لا صحة لما تتناقله بعض وسائل الاعلام حول فرض رسوم على فحص المغادرين عبر معبر رفح حال فتحه".

وأوضح أن المبلغ المذكور هو (٣٠$) تكلفة الفحص الواحد فيما لم يتقرر فرض أي رسوم حتى الان على طالبي الفحص من المغادرين، مؤكدًا أن وزارة الصحة تعمل على ترتيب آلية مناسبة تتيح للمغادرين اتمام عملية الفحص بشكل يتناسب مع مواعيد مغادرتهم والفترة الزمنية المطلوبة بحسب الجانب المصري.

ويذكر أن بعض المواقع ونشطاء مواقع التواصل قد تداولوا معلومات مغلوطة تفيد بأن الحكومة بغزة ستفرض رسوم على المغادرين عبر معبر رفح.