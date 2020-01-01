  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف بغزة: لا قرار حتى اللحظة بإعادة افتتاح المساجد

الإثنين 21 سبتمبر 2020 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة: لا قرار حتى اللحظة بإعادة افتتاح المساجد



غزة /سما/

قال عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين: إنه لا قرار حتى اللحظة بإعادة افتتاح المساجد في قطاع غزة، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الهور في تصريح لإذاعة الأقصى لا يمنع في ظل اغلاق المساجد استكمال الوزارة الترتيبات والاجراءات داخل المساجد والمتعلقة في تحديد الصفوف المصلين وتنظيفها باستمرار لتكون جاهزة عند استقبال المصلين لحظة اعادة افتتاحها.

وأشار إلى أن قرار إعادة المساجد هو لدى خلية الأزمة التي تدرس وتقيم الحالة الوبائية وبناء عليها تقرر ما مطلوب.

#غزة #وزارة الاوقاف #فتح المساجد #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل لقاءات المصالحة بين حركتَي فتح وحماس بتركيا وسط غضب مصري

الداخلية تقرر تشديد إجراءات الإغلاق في مناطق بمحافظتي غزة والشمال

تركي الفيصل : والدي كان سيكون محبطا من الاتفاق الاماراتي البحريني مع إسرائيل (فيديو)

اسعار العملات مقابل الشيكل

الشرطة بغزة: سيطرنا على شجار مسلح أدى لإصابة 5 من أفرادنا بخانيونس

عريقات : مرسوم رئاسي قريبا باجراء الانتخابات العامة حال تم التوافق بين فتح وحماس

وزارة الصحة: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

“الأمن الإسرائيلي” محذراً: المجتمع الفلسطيني يقترب من الغليان وأزمة السلطة ستؤدي للتصعيد

داخلية غزة: سفر المواطنين المغادرين عبر معبر رفح سيكون لـ 1500 مسافر على مدار ثلاثة أيام

الصحة بغزة تصدر تعميما مهما بخصوص اجراء فحص PCR للمغادرين عبر معبر رفح البري

ابو حسنة: "أونروا" لن تستطيع دفع رواتب موظفيها الشهر المقبل.. وأي اهتزاز بعملياتها ستكون نتائجه خطيرة

الاعلامي الحكومي بغزة: نتوقع إجراءات تخفيف جديدة الأسبوع المقبل تشمل الدوام الحكومي