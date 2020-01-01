الأوقاف بغزة: لا قرار حتى اللحظة بإعادة افتتاح المساجد

غزة /سما/

قال عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين: إنه لا قرار حتى اللحظة بإعادة افتتاح المساجد في قطاع غزة، في ظل تفشي فيروس كورونا.



وأضاف الهور في تصريح لإذاعة الأقصى لا يمنع في ظل اغلاق المساجد استكمال الوزارة الترتيبات والاجراءات داخل المساجد والمتعلقة في تحديد الصفوف المصلين وتنظيفها باستمرار لتكون جاهزة عند استقبال المصلين لحظة اعادة افتتاحها.



وأشار إلى أن قرار إعادة المساجد هو لدى خلية الأزمة التي تدرس وتقيم الحالة الوبائية وبناء عليها تقرر ما مطلوب.