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"تربية بيت لحم" تقرر اغلاق مدرسة وشعبة صفية بسبب "كورونا"

الإثنين 21 سبتمبر 2020 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تربية بيت لحم" تقرر اغلاق مدرسة وشعبة صفية بسبب "كورونا"



بيت لحم /سما/

 قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الاثنين، اغلاق مدرسة ذكور الدوحة الأساسية غرب بيت لحم، وشعبة صفية في مدرسة بنات بيت ساحور، بسبب فيروس " كورونا".

وأفادت مديرية التربية والتعليم، بأنه تقرر اغلاق مدرسة ذكور الدوحة الأساسية لـ 72 ساعة حتى نهاية الأسبوع الجاري، بعد اصابة معلمة، وشعبة الصف العاشر في مدرسة بنات بيت ساحور الثانوية لـ48 ساعة، جراء إصابة احدى الطالبات، لافتة إلى أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات، للسيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.

#التربية والتعليم #فيروس كورونا

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