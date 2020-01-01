"الخارجية": لا وفيات جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا وارتفاع الإصابات لـ 6100

رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجيية والمغتربين، بعدم تسجيل وفيات جديدة في صفوف جالياتنا حول العالم بفيروس "كورونا" لليوم السادس على التوالي، فيما ارتفعت الإصابات إلى 6100 إصابة، واستقرت حالات التعافي عند 2052 حالة تعاف.

وفي هذا السياق، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس"كورونا" في صفوف جاليتنا، ليرتفع عدد الإصابات الى 73 إصابة، فيما سجلت 4 حالات وفاة سابقة.

كذلك، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، بعدم تسجيل أي إصابة في صفوفها هذا اليوم، ليبقى عدد الإصابات 3666 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة 7.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء بمغادرة دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في الوطن إلى أميركا ومالطا للالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم.