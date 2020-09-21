غرامات مالية باهظة وأحكام جائرة بحق شيخ العراقيب

القدس المحتلة /سما/

قررت ما يسمى بمحكمة الصلح في بئر السبع في النقب المحتل، فرض أحكام بالسجن الفعلي وغرامات مالية بحق عدد من أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، من بينهم شيخ العراقيب المسن صياح الطوري.

وعقدت اليوم الاثنين 21/9/2020، جلسة للبت في قرار الحكم، حيث تعود حيثيات القضية إلى العام 2013، في أعقاب اتهام وإدانة عدد من أهالي العراقيب بذريعة البناء غير المرخص وادعاء “الاستيلاء على أراضي الدولة”.

وينص قرار المحكمة، على فرض غرامة مالية بقيمة 12 ألف شيكل والعمل في “خدمة الجمهور” على شيخ العراقيب، المحرر صياح الطوري، السجن الفعلي لمدة 6 أشهر وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل على نجله عزيز الطوري، السجن الفعلي لمدة 4 أشهر ونصف وغرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل على سليم محمد أبو مديغم، السجن الفعلي لمدة 3 أشهر وغرامة مالية بقيمة 15 ألف شيكل على سيف صياح الطوري.

ووصف عزيز الطوري الأحكام الصادرة عن المحكمة في بئر السبع، بـ”الجائرة على إثر قضية بدأت في العام 2013، حينما قمنا بنصب خيمة على أرض العراقيب، وبدورنا لن نكل ولن نمل وسنواصل نضالنا السلمي والعادل”.

يشار أن دولة الاحتلال هدمت قرية العراقيب للمرة 179 ومنعت اصحابها اقاكة أي بناء حتى لو كانت خياما وحظائر للحيوانات .