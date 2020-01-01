صحة غزة توضح الية فحص PCR لفيروس كوفيد 19 للمسافرين عبر معبر رفح

غزة /سما/

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم اليوم، تواصل رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر وسيم مشتهى، مع وكيل وزارة الصحة يوسف ابو الريش حول آلية حصول المسافرين عبر معبر رفح البري على افادة فحص فيروس كورونا.



وأكدت وزارة الصحة، أنها "ستجري فحص PCR لفيروس كوفيد 19 للمسافرين الى جمهورية مصر العربية حسب كشوفات وزارة الداخلية وسيكون الفحص قبل 48 ساعة من التاريخ المحدد للسفر".



وأوضحت أنه سيستلم المسافر تقرير نتيجة الفحص في صالة المغادرة في معبر رفح، كما ستوفر الوزارة مراكز لسحب العينات في كل محافظة وسيتم الاعلان عن تلك المراكز في الوقت المناسب.



وأضافت الصحة: "وكيل الوزارة وضح بان التكلفة الأساسية للفحص الواحد هي 30 دولار وجاري دراسة تحصيل الرسوم من عدمه للراغبين في السفر".