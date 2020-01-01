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الاحتلال يحتجز طفلين من قريوت جنوب نابلس

الإثنين 21 سبتمبر 2020 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحتجز طفلين من قريوت جنوب نابلس



نابلس /سما/

 احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، طفلين من بلدة قريوت جنوب نابلس .

وأفاد مدير مكتب هيئة الجدار والاستيطان شمال الضفة، مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال احتجزت الطلفين عمرو عطا الله خازم (13 عاما) ومحمد سعادة خليل (14 عاما)، من بلدة قريوت عقب تواجدهما على طريق العين بالقرب من مستوطنة "شيلو".

بدروه، بيّن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن جهودا تبذل مع الصليب الاحمر الدولي من أجل الافراج عن الطفلين المحتجزين.

وأشار الى أن طريق العين مغلقة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، ويحرم الاحتلال أهالي قريوت من سلوكها، باعتبارها قريبة من المسوطنات.

#قوات الاحتلال #بلدة قريوت

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