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نتنياهو ينسحب من اجتماع الحكومة لمحادثة "ذات أهمية وطنية"

الإثنين 21 سبتمبر 2020 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو ينسحب من اجتماع الحكومة لمحادثة "ذات أهمية وطنية"



القدس المحتلة /سما/

غادر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماع الحكومة المنعقد في هذه الأثناء، معتذرا بأن عليه إجراء مكالمة "ذات أهمية وطنية"، علما بأن هذه الحادثة تكررت خلال الأشهر الماضية، إذ أعلن نتنياهو عن التوصل إلى اتفاق تطبيع رسمي للعلاقات مع الإمارات بعد واقعة مماثلة.

ويعقد اجتماع الحكومة لمناقشة التداعيات الاقتصادية للإغلاق الثاني الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ويناقش الوزراء احتمال خفض رواتبهم ورواتب أعضاء الكنيست، بالإضافة إلى حزمة من المساعدة التي سيتم تقديمها لأصحاب المصالح التجارية والموظفين وأصحاب الأعمال الحرة (المستقلين) المتضررين اقتصاديا من الإغلاق الثاني.

وفي بداية اجتماع الحكومة، قال نتنياهو: "من استخف بالقيود التي فرضناها، وأي شخص قلل من قرارات الكنيست في هذا الشأن أو ألغاها (في إشارة إلى اللجنة البرلمانية لشؤون كورونا، التي عارضت العديد من القرارات الحكومية معتبرة أنها مشددة دون وذات عواقب اقتصادية وخيمة) لا يأتي إلينا بشكاوى".

وخلال الاجتماع، أوضح نتنياهو أن المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، سيجتمع يوم غد، الثلاثاء، "لبحث الخطوات التي يتعين علينا اتخاذها". وشدد نتنياهو على أنه "منذ أن اتخذنا القرار (الإغلاق)، نشهد ارتفاعا حادا في الحالات الخطيرة. سننظر غدًا في الخطوات التالية التي يتعين علينا اتخاذها. وفي الوقت نفسه، يُعقد الاجتماع اليوم لتقديم المزيد من المساعدة المالية للعاطلين عن العمل ولأصحاب المصالح".

وقال نتنياهو: "المهم بالنسبة لي في الوقت الحالي هو التركيز على الخطة الاقتصادية. وزير المالية هو الشخص المخول بإعداد المقترحات وتقديم القرارات للحكومة". وأشار أيضا إلى مقترح التخفيضات في رواتب منتخبي الجمهور"، وقال: "علينا جميعا أن نتحمل العبء ونقف وراء الخطوات التي اتخذناها".

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