القبض على متهم بتصوير سيدة ومحاولة تهديدها في نابلس

نابلس /سما/

ألقت الشرطة القبض على مشتبه به بتصوير سيدة وتهديدها في نابلس. وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ان وحدة الجرائم الالكترونية في نابلس، قد تلقت شكوى من سيدة حول قيام شخص بتصوريها وتهديدها عبر موقع الفيس بوك، فباشرت الوحدة على الفور إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الشكوى.

وأضافت أنه تم تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه وضبط هاتفه المحمول الذي يحوي على الصور الخاصة بالمشتكية والمستخدمة في عملية التهديد، وبناء عليه تم توقيف المشتبه به 24 ساعة واحالته للنيابة العامة أصولاً.