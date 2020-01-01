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القبض على متهم بتصوير سيدة ومحاولة تهديدها في نابلس

الإثنين 21 سبتمبر 2020 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على متهم بتصوير سيدة ومحاولة تهديدها في نابلس



نابلس /سما/

ألقت الشرطة القبض على مشتبه به بتصوير سيدة وتهديدها في نابلس. وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ان وحدة الجرائم الالكترونية في نابلس، قد تلقت شكوى من سيدة حول قيام شخص بتصوريها وتهديدها عبر موقع الفيس بوك، فباشرت الوحدة على الفور إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الشكوى.

وأضافت أنه تم تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه وضبط هاتفه المحمول الذي يحوي على الصور الخاصة بالمشتكية والمستخدمة في عملية التهديد، وبناء عليه تم توقيف المشتبه به 24 ساعة واحالته للنيابة العامة أصولاً.

#الشرطة

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