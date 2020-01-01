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الأسيران المضربان الأخرس وشعيبات في ظروف صحية صعبة

الإثنين 21 سبتمبر 2020 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسيران المضربان الأخرس وشعيبات في ظروف صحية صعبة



رام الله /سما/

 قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الإثنين: إن "الأسيرين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، ماهر الأخرس، وعبد الرحمن شعيبات، يعانيان من الهزال، والضعف العام، والنقص الشديد في الوزن".

وذكر، أن الأسيرين الأخرس وشعيبات، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ نحو شهرين، فيما تواصل إدارة سجون الاحتلال، منع المحامين من زيارتهما.

واوضح أبو بكر، أن الأشبال في سجن (الدامون) يعانون من ظروف صحية صعبة للغاية، لعدم وجود تهوية وانتشار الرطوبة في الغرف، مشيراً إلى أنه طُلب من الصليب الأحمر، الضغط لنقلهم لمكان آخر لصعوبة الأوضاع لديهم.

#اسرى #اضراب عن الطعام

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