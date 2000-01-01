جهادي سابق يكشف علاقة حماس بعدم استهداف "القاعدة" لإسرائيل

سما /وكالات/

قالت وكالة سبوتنيك الروسية عن عضو تنظيم "القاعدة" السابق، أيمن دين، كشف أن عن السبب الكامن وراء عدم استهداف "القاعدة" لإسرائيل، على الرغم من تواجدها في المنطقة.

وأكد دين، حسب الوكالة، أن هذا السؤال طالما تبادر إلى أذهان أعضاء التنظيم، وبأن هناك عدة أسباب تقف وراء عدم استهداف إسرائيل، على الرغم من أن جميع الشعارات تقول الموت لإسرائيل وبتحرير الأقصى وغيرها من الشعارات.

وأفصح الجهادي السابق عن اتفاق بين "القاعدة" و"حماس"، طلبت بموجبه الأخيرة من "القاعدة" عدم التدخل في فلسطين، وبأن تدريب متبادل كان بين الطرفين، حيث دربت "القاعدة" عددا من عناصر "حماس" على آخر تقنيات المتفجرات والسلاح الكيميائي.

وذكر أيمن بأن التفجيرات التي جرت داخل الخط الأخضر في فلسطين بين الأعوام 2000-2003 كانت نتيجة التعاون بين القاعدة وحماس، وبسبب استخدام حماس لنوعية متفجرات في الأحزمة الناسفة طورها تنظيم القاعدة، وكانت أقوى من "تي إن تي" بمرتين.

وأشار دين إلى أن هناك تبرير آخر كان وراء عدم الاستهداف، وهو انشغال القاعدة برأس الأفعى وهو وفقا لرؤية القاعدة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن هناك عدة محاولات لاستهداف الإسرائيليين في الخارج بشكل مستمر.

وبين الجهادي السابق إلى أن تفجير جزيرة برقة في تونس والمعبد اليهودي، وتفجيرات طابا واستهداف ذهب وشرم الشيخ، ومحاولة استهداف الطائرة الإسرائيلية التي أقلعت من مطار كينشاسا بصاروخين مضادين للطائرات، وأيضا تفجير الكنيس اليهودي والقنصلية الإسرائيلية في اسطنبول حيث سقط 23 قتيل، كان استهداف لإسرائيليين أو يهود خارج إسرائيل.

ويعتبر أيمن دين واحدا من أبرز الشخصيات التي خرجت من القاعدة بعد عمله مع الاستخبارات البريطانية، حيث نجح في إرسال الكثير من المعلومات عن التنظيم، ساهمت في منع العديد من العمليات.