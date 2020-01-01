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"النقل والمواصلات"تعلن فتح جزئي لدائرتي ترخيص غزة والوسطى

الإثنين 21 سبتمبر 2020 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النقل والمواصلات"تعلن فتح جزئي لدائرتي ترخيص غزة والوسطى



غزة /سما/

قال مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة النقل والمواصلات بغزة خليل الزيان، اليوم الإثنين، إنه قمنا بفتح جزئي لدائرتي ترخيص غزة وكذلك الوسطى، لتسهيل المهام أمام المواطنين، ولا سيما الحصول على رخص سارية المفعول.

وأكد الزيان، خلال حديثه لإذاعة "القدس"، أنه لا بد للسائق الالتزام بإجراءات الوقاية التي تقرها وزارة الصحة، وهو مهم لأن المركبات حجمها صغير.

وبينت أن وزارة المواصلات لم تسمح لأي جهة من القطاع الخاص بالعمل حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن المطلوب من السائق الالتزام بلبس الكمامة والخروج للضرورة فقط، ومنع التكدس داخل المركبة.

وأضاف: "حتى اللحظة لم يتم الاعلان عن العودة إلى الحالة الطبيعة للعمل في قطاع غزة، لذا نهيب للالتزام بالتعليمات".

وتابع: "لم نصدر أي قرار بعودة عمل مكاتب التاكسيات، ويتم دراسة عودة عمل مكاتب السيارات مع انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا".

ولفت إلى أن وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة المرور هي من تحدد التعليمات المتعلقة  بمخالفات لبس الكمامة للسائق.

وأردف: "منذ بداية جائحة كورونا في غزة تم تخفيض قيمة الترخيص للسائقين العموميين الداخلي للمركبات الديزل بنسبة 50% أي أصبحت 1500 شيكل، كذلك الديون المتراكمة تم تخفيضها لـ 50%".

وأكمل: "وزارة المواصلات وقفت بجانب شركات الباصات وتم إعفائهم من رسوم الترخيص للنصف الثاني من هذا العام".

ونوه إلى أن دور الوزارة ريادي وهي تعمل لتعزيز صمود المواطنين، ولسنا وحدنا من يقرر الإعفاءات والخفيضات.

#النقل والموصلات #غزة #فيروس كورونا

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