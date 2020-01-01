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العاهل البحريني: السلام مع إسرائيل إنجاز تاريخي مهم وملتزمون بتحقيق حل الدولتين

الإثنين 21 سبتمبر 2020 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل البحريني: السلام مع إسرائيل إنجاز تاريخي مهم وملتزمون بتحقيق حل الدولتين



المنامة /سما/

قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة: إن التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة (أنباء البحرين) عن بن عيسى قوله خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، إن إعلان تأييد السلام "إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم، وترسيخ روح التعايش التي عرفت بها مملكة البحرين دائما".

كما جدد التأكيد على موقف بلاده الثابت والدائم من القضية الفلسطينية والتزامه بتحقيق حل الدولتين الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية.

وأضاف: "من بين الأهداف التي ارتأيناها وسعينا من أجلها من خلال إعلان تأييد السلام، هو أن يدرك العالم بأن السلام هو رسالتنا وخيارنا الاستراتيجي، وأن التسامح والتعايش يشكلان أحد أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة".

وتابع ملك البحرين: "نحن متسامحون ومحبون للسلام والتعاِيش، وإن التعايش الحقيقي والسلام الحقيقي هما اللذان يستندان على تقبل الآخر وهو جوهر المواطن البحريني وما يتمتع به منذ الأزل".

وقال: "نحن نفاخر بين الأمم بأن شعبنا وبشهادة الجميع هو من أطيب شعوب الأرض، وهذه الطيبة جعلت من البحرين منارة للتنوع الفكري والثقافي والديني والمذهبي".

كما أعرب العاهل البحريني عن اعتزازه بالترحيب العربي والدولي الواسع لتأييد خطوة مملكة البحرين بشأن إعلان تأييد السلام، واتخاذها خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط.

 

#ملك البحرين #اسرائيل #القضية الفلسطينية

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