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هيئة الأسرى: الأسير فتحي النجار يدخل عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال

الإثنين 21 سبتمبر 2020 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الأسير فتحي النجار يدخل عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال



رام الله /سما/

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، بأن الأسير فتحي النجار (53 عاما) من الخليل، دخل اليوم عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

وأوضحت الهيئة، أن النجار المحكوم بالسجن 30 عاما، يعاني تفاقما في حالته الصحية ومن أوجاع في منطقة البطن ويتبول الدم كما أنه يعاني من نزيف في الشرج، وترفض إدارة السجن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له لمعرفة أسباب النزيف وعلاجه.

وأضافت، أن الأسير النجار يعاني أيضا مشاكل في النظر وأربطة الركبة، وقد خضع سابقا لعدة عمليات جراحية لإزالة الحصوة والدهنيات، وعملية فتق قبل نحو 3 سنوات.

#هيئة الاسرى #سجون الاحتلال

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