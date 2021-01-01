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زراعة بيت لحم تحدد الخامس عشر من اكتوبر موعد لقطف الزيتون وتشغيل المعاصر

الإثنين 21 سبتمبر 2020 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة بيت لحم تحدد الخامس عشر من اكتوبر موعد لقطف الزيتون وتشغيل المعاصر



بيت لحم /سما/

اعلنت مديرية الزراعة في محافظة بيت لحم عن موعد قطاف الزيتون في المحافظة للموسم الحالي 2020/ 2021 حيث يبدأ يوم الخميس في الخامس عشر من اكتوبر القادم، اما بخصوص قطف الزيتون النبالي والاصناف المروية فانه يستحسن ان يبدأ مع بداية شهر تشرين الثاني القادم.

اما بخصوص الزيتون للكبيس اعتبارا من الثلث الاخير من الشهر الحالي ، فيما يبدا تشغيل المعاصر اعتبارا من الخامس عشر من تشرين اول بعد الحصول على اذن التشغيل من مديرية الزراعة.

وقال المهندس مجدي عمرو مدير زراعة بيت لحم ان هذه المواعيد حددتها وزارة الزراعة الفلسطينية ولا بد من التقيد بها.

#مديرية الزراعة #بيت لحم #قطف الزيتون

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