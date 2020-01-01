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الوفد الوزاري يناقش تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بخصوص غزة

الإثنين 21 سبتمبر 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الوزاري يناقش تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بخصوص غزة



غزة /سما/

اجتمع، الاثنين، الوفد الوزاري الخاص الذي ذهب لغزة لمتابعة الوضع الوبائي هناك، وذلك لمناقشة الخطوات العملية لتنفيذ توصيات دولة رئيس الوزراء د.محمد اشتية بالخصوص.

ويأتي ذلك بعد لقاء الوفد مع رئيس الوزراء، وإطلاعه على الوضع الوبائي بصورته العامة في القطاع والمتابعات المختلفة فيما يتعلق بالمساعدة في مواجهة انتشار الفيروس وما يترتب على الإجراءات المتخذة.

وأكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة بتوجيهات السيد الرئيس لاهلنا في غزة وضرورة بذل كل جهد من اجل المساعدة في محاربة الجائحة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد نسقت مع منظمة الصحة العالمية لارسال ٢٠ الف مسحة الي قطاع غزة اليوم.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد زيارة وزير الاشغال العامة والاسكان والدكتور عاطف ابو سيف وزير الثقافة والدكتورة امال حمد وزيرة المرأة والمهندس اسامة السعداوي وزير الدولة للتمكين والريادة.

#الوفد الوزاري #غزة #الحكومة الفلسطينية #فيروس كورونا #قطاع غزة

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