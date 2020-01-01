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إسرائيل تعلن دخول حالة الطوارئ في المستشفيات

الإثنين 21 سبتمبر 2020 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن دخول حالة الطوارئ في المستشفيات



القدس المحتلة /سما/

أبلغ مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، المستشفيات بالدخول في حالة الطوارئ، وطالبهم بوقف كل العمليات والنشاطات غير الملحّة. بحسب ما ذكرت القناة 12 العبرية.

يأتي هذا في أعقاب دخول إسرائيل حالة خطيرة من أعداد المصابين بفايروس كورونا يوميا، بالإضافة الى تزايد عدد الحالات الخطرة والتي تحتاج إلى أجهزة تنفس.

من جهته، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس تعليماته بافتتاح مستشفى ميداني يستوعب 200 سرير مخصص لمرضى كورونا، وذلك عقب تكدس المستشفيات بالمرضى.

وذكرت معطيات وزارة الصحة، اليوم، أن أكثر من مليون شخص دخلوا إلى حجر صحي، منذ تموز/يوليو الماضي، بعد أن خالطوا مريضا بكورونا.

وسُجلت 2565 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 24,449 فحصا لكورونا. وارتفع عدد المرضى في حالة خطيرة إلى 643 مريضا، بينهم 170 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي، بينما حصيلة الوفيات 1256، فيما سجلت إسرائيل قبل ايام رقماً قياسياً بتخطي عدد الإصابات المسجلة في يوم واحد 5500 إصابة.
 
وأصيب بالفيروس منذ بداية الجائحة 188,427 شخصا ووصل عدد الإصابات النشطة بالفيروس حاليا 51,180 شخصا. وذلك وفقا لمعطيات نشرت الوزارة صباح اليوم.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل #طوارئ

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