كهرباء القدس: نسعى لانهاء أعمال غسيل الشبكات وعدم تضرر مصالح مشتركينا طويلاً

القدس المحتلة /سما/

أكد المهندس هشام العُمري رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء محافظة القدس، ومديرها العام أن الشركة تبذل كل جهد يلزم بهدف انهاء أعمال غسيل الشبكات وخطوط الضغط العالي وما يتزامن معه من قطع للتيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن مُعلناً عن انتهاء في محافظة بيت لحم، وبدئها في رام الله والبيرة.

واضاف العُمري في بيان له، أن الشركة تأخذ في الحسبان أثناء عمليات غسيل الشبكات عدم تضرر مصالح المشتركين وأعمالهم طويلاً، وأن الشركة تُعلن عبر كافة وسائل إعلامها، عن أوقات ومناطق القطع فور اقرارها، قبل 24 ساعة من أعمال الصيانة كحد أدنى.

وقال العُمري: نتفهم كثيراً ضرورة وجود الكهرباء في كل وقت، ونتفهم أكثر مدى تأثر انقطاع الكهرباء على المشتركين ومصالحهم، لكن عمليات غسيل الشبكات هو أجراء سنوي وضروري يهدف إلى غسل الشبكات من الأتربة المتراكة، لاستقبال فصل الخريف القريب، والشتاء الذي يليه.