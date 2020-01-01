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الاقتصاد: تحرير 35 غرامة مالية لمخالفين للإجراءات الصحية

الإثنين 21 سبتمبر 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: تحرير 35 غرامة مالية لمخالفين للإجراءات الصحية



رام الله /سما/

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنن، إن جهاز الشرطة وبناء على توصية اللجنة المشتركة (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، حرر 35 مخالفة مالية لأصحاب منشآت تجارية مخالفين للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك خلال تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش 28 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 610 منشأة تجارية وصناعة، تم خلالها إخطار 19 مخالفاً لتصويب وضعهم القانوني وضبط  أكثر من نصف طن سلع تالفة مشيرة إلى أن قيمة الغرامة الواحدة تتراوح بين 200 شيقل إلى 500 شيكل.
 

#الاقتصاد الوطني #اغلاق #طوارئ #فيروس كورونا

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